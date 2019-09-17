الناصر: أرامكو لديها طاقة فائضة

الناصر: أرامكو لديها طاقة فائضة

2019/09/17
الساعة 9:56 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - جدة

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أمين الناصر، أنه تم تعويض النقص الحاصل بعد الهجوم الإرهابي من المخزون، وأرامكو لديها طاقة فائضة.

وأكد الناصر، خلال مؤتمر صحفي بحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن أرامكو تستعيد قدرتها الإنتاجية بوتيرة سريعة جدًّا، وأن الشركة ستستعيد مستويات الإنتاج المعتادة بشكل كامل مع نهاية هذا الشهر.


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