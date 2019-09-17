الناصر: أرامكو لديها طاقة فائضة

المواطن - جدة
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أمين الناصر، أنه تم تعويض النقص الحاصل بعد الهجوم الإرهابي من المخزون، وأرامكو لديها طاقة فائضة.
فيديو | أمين الناصر: تم تعويض النقص الحاصل بعد الهجوم الإرهابي من المخزون، و #ارامكو لديها طاقة فائضة.#وزير_الطاقة #النفط_السعودي #عاجل
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— صحيفة المواطن (@almowatennet) September 17, 2019
وأكد الناصر، خلال مؤتمر صحفي بحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن أرامكو تستعيد قدرتها الإنتاجية بوتيرة سريعة جدًّا، وأن الشركة ستستعيد مستويات الإنتاج المعتادة بشكل كامل مع نهاية هذا الشهر.