النصراويون: #النصر يُعاني من خارج الملعب

المواطن - محمد سمعه

أبدت فئات عريضة من جماهير نادي النصر، عبر تويتر، استياءها من أداء أصفر العاصمة خلال الشوط الأول من مباراة الحزم والمُقامة اليوم في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد معظم الجمهور النصراوي أن سبب معاناة العالمي حاليًّا ليس فنيًّ،ا ولكن من خارج الملعب، وذلك بسبب التخبط الإداري الذي تسببت فيه إدارة صفوان السويكت.

قال عامر أحد مشجعي النصر عبر تويتر: النصر لا يعاني داخل الملعب، ولكن النصر يُعاني من فراغ إداري خارج الملعب.

بينما قال يوسف ثنيان 1955: ما أقول إلا الله يسامحك يا سويلم كأنك رحت وضعنا من بعدك.

وعبّر تركي الشمري عن استيائه من أداء النصر قائلًا: شكله هالموسم ما يطمن، نبي نحول على الدوري الإنجليزي.

وكان انتهى الشوط الأول من مباراة النصر والحزم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم الحزم بهدف دون رد.

وسجل الحزم هدفه الوحيد عبر اللاعب كارلوس ستراندبيرج في الدقيقة السابعة عشرة من عمر الشوط الأول.

وتُقام مباراة النصر والحزم، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وقبل إقامة مباراة النصر والحزم اليوم، لعب الفريقان 8 مباريات من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي الذي نجح في تحقيق الفوز 6 مرات.

وتمكن الفريق الحزماوي من تحقيق الفوز في مباراة واحدة، فيما خيم التعادل على نتيجة مباراة لفريقي النصر والحزم في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.