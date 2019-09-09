النصراويون يتغنون بعودة حمدالله: “حبيبي وينك من زمان”

المواطن - محمد سمعه

أبدت الجماهير النصراوية سعادتها بمشاركة المغربي عبدالرزاق حمدالله في تدريبات الفريق الأول بالعالمي أمس الأحد وذلك بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

ودشنت جماهير النصر عبر تويتر وسم “حمدالله” وذلك تعبيرًا عن فرحتها بعودة هداف الدوري السعودي في الموسم الماضي إلى التدريبات.

وقال حساب يحمل اسم موريدا: “حبيبي وينك من زمان”، أما شواش الروقي فقال: “يا ويلهم من شر قد اقترب، كبوة جواد وراحت، الله يحفظه ويحميه من شر الإصابات”.

أما يحيى الحارثي فقال: “لطالما أوجعت منافسيك أيها الأسطورة حمدالله”.

وكان النصر خاض مباراة ذهاب دور ربع النهائي أمام نادي السد القطري في دوري أبطال آسيا دون المهاجم المغربي حمدالله الذي تعرض للإصابة ودفع روي فيتوريا وقتها بالمهاجم صالح آل عباس والمنضم حاليًا لصفوف نادي أبها.

يذكر أن حمدالله خضع لبرنامج علاجي منذ أن تعرض للإصابة في مباراة ضمك في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لم يُشارك حمدالله مع المنتخب المغربي في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي أُقيمت في مصر، حيث تم استبعاده من قبل المدرب الفرنسي وقتها هيرفي رينارد.

جدير بالذكر أن حمدالله انضم لصفوف النصر في صيف 2018 قادمًا من صفوف نادي الريان القطري.