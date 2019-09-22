النصر بدون متأخرات ويفتح كل الملفات

المواطن - محمد سمعه

سدد نادي النصر مرتبات لاعبيه بشكل كامل حتى شهر أغسطس الماضي، حيث لا توجد متأخرات في الفترة الحالية لأي لاعب في العالمي.

ويمر نادي النصر برئاسة صفوان السويكت بفترة عصيبة، وذلك بعد الخروج من دوري أبطال آسيا على يد نادي السد القطري، بالإضافة إلى الهزيمة أول أمس الجمعة من نادي الحزم بهدف نظيف في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيفتح المدرب البرتغالي روي فيتوريا ملف مباراة الأهلي، والتي تُقام يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من بطولة الدوري، كما سيحاول نادي النصر حل مشكلة تحسين عقد المغربي نور الدين أمرابط.

وانقلب جمهور النصر على رئيس النادي صفوان السويكت؛ وذلك بسبب تراجع نتائج العالمي في الفترة الأخيرة، مع تصريحات سعد آل مغني عضو نادي النصر الذهبي ضد إدارة النادي الأخيرة، والتي تحدث فيها عن تذبذب وضعف إدارة العالمي.

ودشن الجمهور النصراوي عبر تويتر وسم: ”رحيل السويكت مطلب”، وذلك عقب خسارة أصفر العاصمة الجمعة أمام نادي الحزم بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كشف سعد آل مغني عضو نادي النصر الذهبي، الكواليس التي حدثت في الفترة الأخيرة قبل إصدار بيان من نادي النصر برئاسة صفوان السويكت باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.