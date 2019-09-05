النصر راحة من التدريبات ليومين

المواطن - محمد سمعه

قرر المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر، إراحة نجوم الفريق الأول لمدة يومين من التدريبات، بعد نهاية الحصة التدريبية أمس الخميس.

وسيعود نجوم النصر للتدريبات بداية من يوم الأحد المقبل، وذلك في ظل استعدادات النصر لمواجهة نادي الشباب يوم الجمعة 13 سبتمبر الجاري، ثم مواجهة نادي السد القطري يوم 16 سبتمبر في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان النصر فاز في أول مباراتين في بطولة الدوري على فريقي ضمك والفتح، وهزم السد في ذهاب دور ربع النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت في الرياض.

أثارت تصريحات ماجد عبدالله نجم النصر والمنتخب السعودي الأسبق، حول إدارة النصر السابقة برئاسة سعود آل سويلم غضب إدارة النصر الحالية برئاسة صفوان السويكت والتي اتجهت للإشادة بمجهودات الإدارة السابقة.

وكان ماجد عبدالله تحدث في تصريحات تلفزيونية قائلًا: “الإدارة غير النصراوية لا تحترم اللاعبين القدامى أصحاب التاريخ.. إدارة السويكت الآن نصراوية وتحترمنا”.

وتابع ماجد عبدالله: “الإدارة في الموسم الماضي، لم تكن ميولها نصراوية، وأنا أدعم الإدارة الحالية لأنها نصراوية وأتعامل معها بصدق، أما الإدارة السابقة فكانت غير نصراوية، لذلك لا أتعامل معها”.

لا شك أن التعليقات التي كشفت الكواليس داخل البيت النصراوي قد تهدد الفريق الذي يسعى للفوز ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الثاني على التوالي بالإضافة إلى المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا خلال الفترة الحالية.