النصر لا يخسر محليًا بعد الخروج الآسيوي

المواطن - مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتحقيق الفوز في مباراة الحزم اليوم، ومصالحة جماهيره بعد الخروج من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ويلعب النصر ضد الحزم على استاد الملك فهد الدولي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات جولة “همة حتى القمة” في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واعتاد النصر على تجنب الخسارة محليًا بعد خروجه من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، من أصل 3 مشاركات سابقة خلال الأعوام الماضية، ما يمنح اللاعبين دافعًا معنويًا كبيرًا قبل مباراة الحزم اليوم.

وخرج النصر من بطولة دوري أبطال آسيا 2011 من الدور الثاني عقب خسارته ضد ذوب آهان الإيراني، وتعادل في المباراة التالية أمام الاتحاد في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك بنتيجة 3/3.

وتعادل النصر في مباراة الإياب ضد الاتحاد التي أُقيمت في جدة بنتيجة 1/1، ليودع بطولة كأس الملك ويتأهل العميد مستفيدًا من أفضلية التسجيل خارج الأرض.

وودع النصر بطولة دوري أبطال آسيا 2015 من دور المجموعات، عقب الهزيمة في آخر مبارياته ضد الدحيل، ولعب بعد ذلك أمام الهلال، ونجح العالمي في الفوز بهدف دون رد سجله محمد السهلاوي، ليحصد الأصفر لقب الدوري.

وفي الموسم التالي، خسر النصر في ختام دور مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا ضد ذوب آهان الإيراني، وتمكن من الفوز بعد ذلك على الاتحاد بخماسية دون رد على ملعب الجوهرة المشعة.

وخسر النصر هذا الموسم ضد السد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليودع بطولة دوري أبطال آسيا 2019 من ربع النهائي، ويستعد لمواجهة الحزم اليوم.