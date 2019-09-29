النصر: لن نُفرط في أمرابط و #الأهلي لم يقدم أي عروض

المواطن - محمد سمعه

أوضح بدر السليمان مدير المركز الإعلامي في نادي النصر، أن كل ما تردد حول تقديم الأهلي عرضًا للتعاقد مع المغربي نور الدين أمرابط نجم العالمي غير صحيح.

وتحدث بدر السليمان لـ برنامج كورة قائلًا: لا يُمكننا التفريط في نور الدين أمرابط أو في أي لاعب نصراوي، وغير صحيح اهتمام الأهلي مؤخرًا بضم نور الدين أمرابط.

وأضاف السليمان: إدارة النصر خلال آخر 70 يومًا، قدمت عملًا إداريًا ممتازًا للغاية، ولم تُقصر على الإطلاق، وبالطبع لا يمكننا نكران مجهودات إدارة سعود آل سويلم لكننا نتطلع إلى تقديم الأفضل.

وتابع السليمان: نطمح في النصر لإرضاء جماهير العالمي ونعلم أنهم قد يشعرون بالحزن بسبب مستوى الفريق لكن الأمور قدرية والفريق يسير بشكل جيد لأننا نستعد بعد شهرين أو 3 من الآن لخوض مباراة التعاون في السوبر السعودي.

وأكمل مدير المركز الإعلامي في النصر حديثه قائلًا: هناك بعض الأمور داخل إدارة النصر التي لا نحب إظهارها إعلاميًا، لكن البعض ينسى أن صفوان السويكت رئيس النصر هو رجل قانون بالأساس ويعرف كيف يحفظ حقوق العالمي.

وقال بدر السليمان: البعض من أعضاء النصر الذهبيين أو غيرهم يُبدي رأيه فقط ويطرح وجهة نظره، لا أرى أن هناك هجومًا ومن حق كل شخص نصراوي أن يُبدي رأيه لكننا ماضون في عملنا من أجل تحقيق أهدافنا.

وأكد بدر السليمان على أن علاقة عبدالرحمن الحلافي المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بالنصر مع المدرب روي فيتوريا ولاعبي العالمي جيدة للغاية.