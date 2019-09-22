#النصر يبدأ الاستعداد لمباراة #الأهلي
في الجولة الخامسة

#النصر يبدأ الاستعداد لمباراة #الأهلي

2019/09/23
الساعة 12:22 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته الجماعية، مساء أمس الأحد، استعدادًا لمباراة الأهلي المقبلة، بحضور المشرف العام على الكرة عبدالرحمن الحلافي.

وأجرى المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا اجتماعًا مطولًا مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، واكتفوا اللاعبون أمس بالتواجد في غرف الجاكوزي والساونا.

وواصل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر النيجيري أحمد موسى وعبدالفتاح آدم برامجهما التأهيلية، تمهيدًا لعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد النصر لمواجهة الأهلي على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


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