النصر يتخذ الإجراءات القانونية ضد عضو ذهبي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن اتخاذ مجلس الإدارة برئاسة صفوان السويكت الإجراءات القانونية اللازمة ضد العضو الذهبي سعد بن مغني.

وجاء بيان النصر كالتالي: “تغليبًا للمصلحة العامة بالستر وتحكيم العقل، واحترامًا لشخصه الكريم، وحفاظًا على وحدة الكيان وجماهيره، فقد تحفظت إدارة النصر على نشر ما جرى من قرارات قانونية منذ الرابع من محرم عام 1441هـ”.

وأشار بيان نادي النصر إلى أن تحفظه على القرارات القانونية جاء وفق الصلاحيات الممنوحة لها نظامًا وفق الفقرة (1- ب) من المادة التاسعة من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية بحق العضو الذهبي سعد بن ثابت بن مغني.

وتابع البيان: “وذلك جراء تدخله بأعمال الإدارة وافتياته عليها قبل وأثناء انعقاد لقاء مجلس الجمهور (البروفة) مساء السبت 23/12/ 1440 هـ في الصالة المغطاة داخل نادي النصر”.

وأضاف: “العضو الذهبي سعد قام من خلال حسابه بتويتر برمي الاتهامات الخطيرة على إدارة النادي ومحاولة شق الصف النصراوي، مما يعد بادرة خطيرة، وكذبًا صريحًا لا أساس له من الصحة”.

وواصل البيان: “ستتخذ الإدارة كافة الإجراءات النظامية للحفاظ على حقوق نادي النصر ورجالاته السابقين واللاحقين، وفق الأنظمة والإجراءات القانونية، وتؤكد الإدارة أنها مؤتمنة على هذا الكيان الكبير، وستتعامل بحزم مع أي تجاوز على أعمال الإدارة داخل أسوار النادي”.