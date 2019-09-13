النصر يتفوق على #الشباب في مواجهات سبتمبر

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد الملك فهد الدولي في الرياض، مساء اليوم الجمعة، مباراة النصر ضد الشباب ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر يتفوق

ولعب النصر ضد الشباب 3 مباريات خلال شهر سبتمبر، وكانت الغلبة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، حيث نجح في الفوز مرتين، وتفوق الليوث في مواجهة واحدة.

وتمكن العالمي من الفوز في مباراة النصر ضد الشباب في كأس الأمير فيصل بن فهد التي أُقيمت، يوم 8 من شهر سبتمبر 2009، بنتيجة 3/2، سجلها سعد الحارثي وهدفين للنجم محمد السهلاوي، وأحرز ثنائية الليوث زيد المولد وفيصل السلطان.

ونجح الليوث في تعويض خسارته أمام الأصفر، وتمكن من حسم مباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي للمحترفين لصالحه بهدفين دون رد سجلهما النجم ناصر الشمراني، وكان ذلك يوم 24 من شهر سبتمبر 2009.

وفي إطار مواجهات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، لعب النصر ضد الشباب يوم 29 من شهر سبتمبر عام 2017، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في تحقيق الفوز بهدف دون رد سجله المغربي محمد فوزير.

النصر ضد الشباب

وقبل مباراة النصر ضد الشباب اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بالليوث في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، وذلك قبل مباراة النصر ضد الشباب اليوم.