النصر يستأنف تدريباته

المواطن - مروة نبيل

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء اليوم الاثنين، تدريباته الجماعية بعد عودة اللاعبين من الراحة لمدة يومين.

والتقى المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قبل بداية التدريبات، ثم انطلق المران في الصالة الرياضية المغلقة.

وأجرى فيتوريا تدريبات لياقية متنوعة للاعبي النصر، ثم قسم اللاعبين إلى مجموعتين أجرى لهم تدريبات تكتيكية اختتمها بمناورة على منتصف الملعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الشباب، يوم 13 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.