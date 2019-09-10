#النصر يستعد لمواجهة #الشباب بمشاركة مختار علي
ضمن منافسات الجولة الثالثة

#النصر يستعد لمواجهة #الشباب بمشاركة مختار علي

2019/09/10
الساعة 11:56 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول بنادي النصر تدريباته الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمباراة الشباب المقبلة، بحضور المشرف العام على كرة القدم، عبدالرحمن الحلافي، وعضو مجلس الإدارة سهيل القاسم.

ورحب المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا في الاجتماع بانضمام النجم مختار علي، متمنيًا له التوفيق مع النصر خلال الفترة المقبلة، ثم انطلق المران الجماعي في الصالة الرياضية المغلقة.

وأجرى فيتوريا تدريبات لياقية متنوعة بدأها بالجري حول الملعب، ثم قسم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى ثلاث مجموعات، أجرى لهم تدريبات تكتيكية، قبل أن يختتم المران بمناورة على منتصف الملعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الشباب، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يُذكر أن نادي النصر قد أعلن عن تعاقده رسميًّا مع لاعب المواليد مختار علي، صاحب الـ21 عامًا، لمدة 3 سنوات مقبلة؛ قادمًا من صفوف فريق فيتسيه أرنهايم الهولندي.


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