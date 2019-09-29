#النصر يطالب بتحديد موعد كأس السوبر
لترتيب برنامج الفريق الأول

#النصر يطالب بتحديد موعد كأس السوبر

2019/09/29
الساعة 11:04 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أرسل مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، مساء اليوم الأحد، خطابًا رسميًّا للاتحاد السعودي لكرة القدم يطلب فيه تحديد موعد إقامة مباراة كأس السوبر.

وأوضح نادي النصر في بيانه أن هذا الطلب يأتي حرصًا من إدارة العالمي على ترتيب برنامج الفريق الأول لكرة القدم في منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر باعتباره بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نظيره التعاون المتوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في بطولة كأس السوبر السعودي.

وكان رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، قد أعلن أن كأس السوبر السعودي الذي سيجمع النصر والتعاون، سيقام في شهر يناير المقبل، دون أن يُحدد موعد المباراة المرتقبة.


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