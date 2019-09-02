النصر يعلن انضمام 11 لاعبًا من صفوفه للمنتخبات

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن انضمام 11 لاعبًا من صفوفه إلى المنتخبات خلال فترة الفيفا الدولية.

ويتواجد السداسي عمر هوساي، عبدالله مادو، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، عبدالرحمن الدوسري وفراس البريكان في قائمة المنتخب السعودي الأول خلال معسكره الإعدادي في الدمام.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره اليمني على ملعب البحرين الوطني، في أولى مباريات الأخضر بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وانضم ثلاثي النصر عبدالإله العمري، صالح الوحيمد وفرج الغشيان لقائمة الأخضر الأولمبي، الذي يقيم معسكرًا إعداديًا في الطائف ومصر حتى العاشر من شهر سبتمبر الجاري، استعدادًا لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020.

والتحق نور الدين أمرابط بمعسكر المنتخب المغربي استعدادًا لمباراتي بوركينا فاسو والنيجر وديًا، يومي 6 و10 سبتمبر الجاري، فيما انضم أحمد موسى إلى قائمة منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم.