النصر يفتح ملف #الشباب

المواطن - محمد سمعه

تدرب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الأربعاء، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الشباب بعد غد الجمعة في الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحرص المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الفريق الأول بـ النصر، على الاجتماع بنجوم العالمي؛ وذلك لشرح مخطط الفريق العالمي لمباراة الليث.

ويذكر أن المدرب روي فيتوريا قام بتقسيم لاعبي النصر إلى 3 مجموعات، حيث قاموا بإجراء تدريبات لياقية متنوعة، ثم خضع لاعبو النصر لمناورة تدريبية تم إجراؤها في منتصف الملعب.

وقبل مواجهة النصر، أوضح خالد البلطان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، أن الليث ليس قلقًا من مواجهة نادي النصر بعد غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث خالد البلطان لوسائل الإعلام قائلًا: الشباب لا يخشى مواجهة النصر بطل الدوري في الموسم الماضي، حتى وإن خسرنا فلدينا هدف نسعى إلى تحقيقه بنهاية الموسم وهو الوصول إلى مستوى ومركز جيد يُرضيني.

وأضاف خالد البلطان: الشباب من الكبار حتى وإن غاب عن المقدمة لبعض الأعوام، أريد أن أسأل الإعلاميين وأقول لهم: إلى متى ينتهي التعصب؟! يجب أن يكون هناك حيادية، وإرساء مبدأ العدالة بين جميع الأندية.

وتُقام مباراة الشباب والنصر على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض بعد غد الجمعة.