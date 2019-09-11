#النصر يفتح ملف #الشباب

#النصر يفتح ملف #الشباب

2019/09/11
الساعة 11:48 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - محمد سمعه

تدرب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الأربعاء، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الشباب بعد غد الجمعة في الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحرص المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الفريق الأول بـ النصر، على الاجتماع بنجوم العالمي؛ وذلك لشرح مخطط الفريق العالمي لمباراة الليث.

ويذكر أن المدرب روي فيتوريا قام بتقسيم لاعبي النصر إلى 3 مجموعات، حيث قاموا بإجراء تدريبات لياقية متنوعة، ثم خضع لاعبو النصر لمناورة تدريبية تم إجراؤها في منتصف الملعب.

وقبل مواجهة النصر، أوضح خالد البلطان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، أن الليث ليس قلقًا من مواجهة نادي النصر بعد غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث خالد البلطان لوسائل الإعلام قائلًا: الشباب لا يخشى مواجهة النصر بطل الدوري في الموسم الماضي، حتى وإن خسرنا فلدينا هدف نسعى إلى تحقيقه بنهاية الموسم وهو الوصول إلى مستوى ومركز جيد يُرضيني.

وأضاف خالد البلطان: الشباب من الكبار حتى وإن غاب عن المقدمة لبعض الأعوام، أريد أن أسأل الإعلاميين وأقول لهم: إلى متى ينتهي التعصب؟! يجب أن يكون هناك حيادية، وإرساء مبدأ العدالة بين جميع الأندية.

وتُقام مباراة الشباب والنصر على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض بعد غد الجمعة.


هل قرأت هذا ؟
  • أرقام مميزة لـ نور الدين أمرابط مع #النصر بالموسم الماضي
    •
  • بالأرقام .. #النصر يستفيد في غياب أحمد موسى
    •
  • تغريدة تكشف الأوضاع داخل #النصر
    •
  • النصراويون يتغنون بعودة حمدالله: “حبيبي وينك من زمان”
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم