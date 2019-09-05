النصر يكشف كواليس تعاقده مع تيسير الجاسم

المواطن - محمد سمعه

قال فيصل العدواني رئيس جهاز كرة القدم في نادي النصر الكويتي: إن إدارة النادي رحبت بالتعاقد مع اللاعب تيسير الجاسم نجم الأهلي السابق فور عرض اسمه على الجهاز الفني بالنادي.

وتحدث العدواني لـ برنامج في المرمى قائلًا: عرض اسم تيسير الجاسم علينا ووافق الجهاز الفني على التعاقد معه، وعقد تيسير الجاسم لمدة موسم وانتقل بصفقة انتقال حر.

وتابع فيصل العدواني: تيسير الجاسم خضع لبرنامج تدريبي خاص منذ عدة أسابيع، وسيدخل التدريبات الجماعية لنادي النصر الكويتي بداية من اليوم الخميس.

وقيد نادي النصر، اللاعب تيسير الجاسم بدلًا من البرازيلي سيلفا لاعب خط الوسط والذي لم ينجح في التألق مع نادي النصر خلال المعسكر التحضيري للموسم الجديد في الجمهورية التركية.

ورحل تيسير الجاسم، صاحب الـ35 عامًا، عن صفوف النادي الأهلي بنهاية منافسات موسم 2018/ 2019، ويرغب في خوض تجربة خارجية لمدة موسم أو اثنين قبل إعلانه اعتزال اللعب نهائيًّا.