النصر يواصل استعداداته لمباراة #الأهلي

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمباراته ضد الأهلي المقبلة.

وشهدت تدريبات النصر اليوم حضور رئيس مجلس الإدارة، صفوان السويكت، والمشرف العام على كرة القدم، عبدالرحمن الحلافي.

والتقى المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل بداية التدريبات الجماعية، ثم انطلق المران في الصالة الرياضية المغلقة.

وأجرى فيتوريا عددًا من التدريبات اللياقية بدأت بالجري حول الملعب، ثم طبق المدرب البرتغالي عددًا من التمارين التكتيكية، قبل أن يختتم التدريبات بمناورة على منتصف الملعب.

ويواجه النصر فريق الأهلي على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.