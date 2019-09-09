النصر يواصل استعداداته لمباراة #الشباب

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته الجماعية، مساء أمس الاثنين، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد الشباب.

وانطلقت تدريبات النصر بالتركيز على الجوانب اللياقية المتنوعة التي بدأت بالجري حول الملعب، ثم قسم المدرب البرتغالي روي فيتوريا اللاعبين إلى مجموعتين، أجرى لهم تمارين تكتيكية متنوعة.

واختتم المدرب البرتغالي فيتوريا مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بمناورة كروية أجريت على منتصف الملعب.

وأجرى المهاجم النيجيري أحمد موسى عددًا من التدريبات الخاصة في الصالة الرياضية المغلقة، ضمن برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الشباب، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.