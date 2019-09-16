النصر يودع دوري أبطال آسيا

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة النصر والسد القطري، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، بهزيمة الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بنتيجة 3/1.

مباراة النصر والسد:

وبدأت مباراة النصر والسد المقامة على إستاد جاسم بن حمد الدولي بشكل سريع من الفريقين، وتمكن أصحاب الأرض من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 26 عن طريق لاعبه أكرم عفيف.

وضغط لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بحثًا عن هز الشباك، ونجح المغربي عبدالرزاق حمد الله في تسجيل هدف التعادل من تسديدة مميزة في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول من مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا 2019 بنتيجة 1/1.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، انحصر اللعب في وسط الملعب، قبل أن يُسجل حسن الهيدوس الهدف الثاني من تسديدة قوية في الدقيقة 58، وحاول لاعبو العالمي تعديل النتيجة في مباراة النصر والسد اليوم، ولكن فشلت محاولاتهم.

وأهدر البرازيلي جوليانو فرصة تسجيل التعادل بعد تلقيه تمريرة مميزة من عبدالرزاق حمد الله، وتألق حارس مرمى العالمي براد جونز وأبعد تسديدة بغداد بونجاح.

واحتسب حكم مباراة النصر والسد القطري ركلة جزاء في الدقيقة 82، وسط اعتراضات من لاعبي العالمي والجهاز الفني، وسجلها بونجاح، لتنتهي المواجهة الآسيوية بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

دوري أبطال آسيا:

وكانت مباراة النصر والسد في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019 انتهت بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف، ليتأهل الفريق القطري بمجموع المباراتين، وينتظر الفائز من مباراة الهلال ضد الاتحاد غدًا.