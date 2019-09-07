النصر يُسابق الزمن لتفادي أزمة مباراة السد

المواطن - محمد سمعه

يسعى نادي النصر بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا إلى تجهيز المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله من أجل المشاركة في مباراة الشباب يوم الجمعة المقبل في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ومباراة السد القطري في إياب دور الثمانية بدوري أبطال آسيا.

وكان النصر خاض مباراة ذهاب دور ربع النهائي أمام نادي السد دون المهاجم المغربي حمدالله والذي تعرض للإصابة ودفع روي فيتوريا وقتها بالمهاجم صالح آل عباس والمنضم حاليًا لصفوف نادي أبها.

ووقتها خشي الجمهور النصراوي من غياب حمدالله، وبالفعل رغم فوز النصر بثنائية لكن الفريق النصراوي أهدر فرصا عديدة من صناعة نور الدين أمرابط كانت كفيلة بتحقيق فوز عريض في ذهاب دور الثمانية.

وقالت تقارير صحافية، أن عبد الرزاق حمدالله حصل على الضوء الأخضر من أطباء النصر لمغادرة العيادة والعودة إلى تدريبات أصفر العاصمة، وذلك ياتي بالتزامن مع استئناف تدريبات الفريق.

ويذكر أن حمدالله يخضع لبرنامج علاجي منذ أن تعرض للإصابة في مباراة ضمك في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لم يُشارك حمدالله مع المنتخب المغربي في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي أُقيمت في مصر، حيث تم استبعاده من قبل المدرب الفرنسي وقتها هيرفي رينارد.