النصر يُطارد إنجازًا لم يحققه منذ 1995

المواطن - محمد سمعه

يطمح نادي النصر للاستمرار في مشواره الآسيوي والتأهل إلى دور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا على حساب نادي السد القطري.

ونجح النصر في عبور دور ربع النهائي والوصول إلى نصف النهائي في مناسبة واحدة وكانت في عام 1995 بدوري أبطال آسيا، حيث كانت على حساب فريق سايبا الإيراني بهدف وحيد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

يأمل النصر في أن يُحالفه الحظ للوصول إلى دور نصف النهائي للمرة الثانية في بطولة دوري أبطال آسيا.

وجاء تشكيل العالمي لمباراة النصر والسد مكونًا من:

في حراسة المرمى: برادلي جونز، عوض خميس، عبدالله مادو، عمر هوساوي، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، عبدالرحمن الدوسري، نور الدين أمرابط، جولليانو، فهد الجميعة، عبدالرزاق حمدالله.

وتواجد في قائمة احتياطي العالمي لـ مباراة النصر والسد كل من: وليد عبدالله، عبدالعزيز الجبرين، فراس البريكان، خالد الغوينم، حمد المنصور، عبدالإله العمري، عبدالرحمن العبيد.

وكانت مباراة النصر والسد في جولة الذهاب انتهت بفوز العالمي بثنائية مقابل هدف، في مباراة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.