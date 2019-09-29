النصر يُقرر الدفاع عن حق حمدالله

المواطن - محمد سمعه

واجه اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حملة هجومية شرسة في الفترة الأخيرة، حيث تعرض لاتهامات بأنه يُمثل ويحاول خداع الحكام في مباريات الدوري للحصول على ركلات جزاء.

وذكرت تقارير صحافية نقلًا عن ” الشرق الأوسط” أن النصر سيقدم احتجاجًا ضد البطاقة الصفراء التي حصل عليها عبدالرزاق حمدالله أمام الأهلي بداعي التمثيل بعد التأكد من تعرضه لعرقلة.

وقرر النصر الدفاع عن حقوق حمدالله، خاصة أنها المرة الثالثة خلال خمسة أشهر التي يواجه فيها حمدالله حملة انتقادات واسعة بعد كل مباراة مهمة للنصر سواء كانت في الدوري أو في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعلّق الإعلامي الرياضي طارق النوفل على تصرفات اللاعب عبدالرزاق حمدالله قائلًا: حمدالله أفضل لاعب وممثل على أرض الملعب.

وقال الصحافي سطام الثقيل عبر حسابه في تويتر: تهكير حساب عبدالرزاق حمدالله، ربما تمثيل.

جدير بالذكر أن آخر هدف سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الموسم الحالي ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كان في شباك نادي ضمك في الجولة الأولى.

ولم يتمكن اللاعب عبدالرزاق حمدالله من تسجيل أي أهداف في شباك فرق الحزم والشباب والأهلي.

وكان حمدالله نفى تعرض حسابه في موقع تويتر للاختراق مضيفًا أنه حذف الحساب بعد الانتقادات التي تعرض لها.