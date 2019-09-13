النفط يغلق منخفضًا وينهي الأسبوع على خسائر

النفط يغلق منخفضًا وينهي الأسبوع على خسائر

2019/09/13
الساعة 11:44 مساءً
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وأنهت الأسبوع على خسائر، بينما طغت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على تلميحات إلى تقدم في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 16 سنتًا إلى 60.22 دولار للبرميل في حين هبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 24 سنتًا لتغلق عند 54.85 دولار للبرميل.

وينهي برنت الأسبوع على خسارة قدرها 2.1%، هي الأولى في خمسة أسابيع، وهبط الخام الأمريكي حوالي 3 في المائة على مدار الأسبوع في أول خسارة في ثلاثة أسابيع.


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