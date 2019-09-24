النفط يهبط لأدنى مستوى منذ هجمات أرامكو

النفط يهبط لأدنى مستوى منذ هجمات أرامكو

2019/09/25
الساعة 1:30 صباحًا
- ‎فياقتصاد, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

هبطت أسعار النفط أكثر من 2%، يوم أمس الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها منذ هجمات 14 سبتمبر على معملي النفط التابعين لشركة أرامكو، بعد أن أجج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا مخاوف من أن نهاية للصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، الذي قلص الطلب على الطاقة، تبدو بعيدة.

وفي كلمة ألقاها في الأمم المتحدة، اتهم ترامب الصين بممارسات تجارية غير نزيهة بما في ذلك حواجز ضخمة السوق والتلاعب بالعملة وسرقة الملكية الفكرية، وذلك بعد أيام قليلة من محادثات تجارية غير حاسمة في واشنطن بين مسؤولين من أكبر بلدين مستهلكين للنفط في العالم.

وقال ترامب: يحدونا الأمل بأننا يمكننا الوصول إلى اتفاقية ستكون مفيدة للبلدين كليهما، لكنه أضاف: كما أوضحت بجلاء، فإنني لن أقبل اتفاقًا سيئًا.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 1.67 دولار، أو 2.6%، لتبلغ عند التسوية 63.10 دولار للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.35 دولار، أو 2.3%، لتغلق عند 57.29 دولار للبرميل.


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