النفط يهوي بعد بيانات تثير المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي

المواطن - متابعة

تراجعت أسعار النفط يوم أمس الثلاثاء، مع هبوط العقود الآجلة للخام الأمريكي اثنين بالمائة بعد بيانات لقطاع الصناعات التحويلية أثارت المخاوف من اقتصاد عالمي آخذ بالضعف، في حين ظل النزاع التجاري الأمريكي الصيني يلقي بظلاله على ثقة المستثمرين.

وانخفضت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.16 دولار بما يعادل 2.1 بالمائة، ليتحدد سعر التسوية عند 53.94 دولار للبرميل.

وكان أدنى سعر خلال الجلسة 52.84 دولار، وهو الأقل منذ التاسع من أغسطس آب.

وفقدت عقود خام برنت 40 سنتًا أو 0.7 بالمائة لتغلق عند 58.26 دولار، وهوت خلال المعاملات إلى 57.23 دولار للبرميل، وهو أيضًا أدنى مستوى منذ التاسع من أغسطس.

واصلت الأسعار خسائرها بعد بيانات أظهرت انكماش نشاط المصانع الأمريكية في أغسطس آب للمرة الأولى في ثلاث سنوات. وفي وقت سابق، أظهرت بيانات منفصلة انكماش النشاط التصنيعي بمنطقة اليورو للشهر السابع في أغسطس.