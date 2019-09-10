النقد تلغي نشاط تحويل الأموال لشركة سعيد العمودي وشركاه

المواطن - الرياض

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي صدورَ قرارها بتاريخ 11 / 1 0/ 1441ه الموافق 10 / 9 0 / 2019م المتضمن إلغاء ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لشركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه للصرافة لمركزها الرئيسي والفروع التابعة لها فئة (أ)، وتعديل تصنيفها إلى فئة (ب)، مع استمرار ترخيص النشاطات الأخرى للشركة ،وذلك استناداً إلى الفقرة (ج) من المادة (الرابعة عشرة) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 01 / 05 / 1432ه .

وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أن قرار الإلغاء جاء بناءً على مخالفات الشركة لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.

وتدعو المؤسسة جميع عملاء الشركة ممن لهم حقوق ومطالبات قائمة إلى مراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ تأمل من العملاء عدم التأخر في التقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان إلى إدارة حماية العملاء بالمؤسسة، وذلك عبر موقع “ساما تهتم” على الإنترنت (هنا) ) أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني (8001256666) .