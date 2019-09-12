الهريفي يكشف سبب أزمة اختيارات لاعبي الأخضر

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم النصر السابق، فهد الهريفي أن هناك أزمة في اختيارات نوعية اللاعبين الذين ينضمون إلى صفوف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مشددًا في الوقت ذاته أن المدير الفني هيرفي رينارد لا يُلام.

وكتب فهد الهريفي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “نقطة مهمة لها علاقة في ما يحدث.. أي لعبة جماعية ومنها كرة القدم يجب على من يشرف عليها فنياً أن يفّرق بين لاعب مركز واللاعب المكمل للمجموعة”.

وتابع نجم النصر السابق تغريدته قائلًا: “وهذا ما يحدث لمنتخبنا للأسف، هناك من يلعب لأنه يبرز مع مجموعة، لكنه لا يجيد مهام مركز لمنتخب يتواجد فيه نخبة أبرز وأفضل عناصر البلد .!”.

وأضاف فهد الهريفي في تغريدة أخرى قائلًا: “طيب هذا مدرب جديد ولا يلام لعدم معرفته بالعناصر.. من الذي اقترح عليه بعض الأسماء؟!”.

وتساءل الهريفي: “هل هناك من الإداريين من يخاف ويريد أن يعيش أو هل هناك من في الجهاز الفني يريد أن يسوي نفسه فاهم ويقترح بعض الأسماء التي تبرز في ما سمينها مكملة لمجموعة !.. أبحثوا في الأسماء التي تتكرر في منتخبنا.؟!”.

وكان الأخضر قد بدأ مشواره في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بالتعادل الإيجابي صد اليمن، في أول مباراة رسمية للمنتخب الوطني تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.