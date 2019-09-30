الهلال في صدارة تصنيف الأندية العربية عالميًا

المواطن - مروة نبيل

احتل نادي الهلال صدارة تصنيف الأندية العربية لشهر سبتمبر الجاري، وذلك وفقًا لموقع “club world ranking” المهتم بالتصنيفات الشهرية لجميع أندية العالم.

ويقوم “club world ranking”، بحساب نقاط التصنيف بشكل أسبوعي وفقًا للمباريات التي يخوضها كل فريق سواء المحلية أو القارية، مع الاهتمام بعدد الأهداف ونتيجة المباراة ومدى أهميتها، وتصنيف الدوري.

وجاء نادي الهلال في المركز الـ21 برصيد 9165 نقطة، كأفضل فريق عربي في هذا التصنيف، وتفوق على أندية عالمية مثل توتنهام هوتسبير الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي.

وتواجد النصر في المركز الـ31 في قائمة أفضل 100 فريق في هذا التصنيف، فيما حل النادي الأهلي المصري في المركز الـ 48 برصيد 6915.

وتصدر قائمة الأفضل الأندية خلال شهر سبتمبر، نادي برشلونة الإسباني برصيد 15304 نقاط ثم مانشستر سيتي الإنجليزي وريفر بليت الأرجنتيني.