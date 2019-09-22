الهلال في طريقه إلى العالمية

المواطن - محمد سمعه

يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحت قيادة المدرب الروماني رازفان لوسيسكو فترة من الاستقرار والنتائج الجيدة كان آخرها الفوز بالأمس على الاتحاد في الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاثية مقابل هدف.

وقبل الفوز في الدوري، كان الهلال تأهل إلى دور نصف النهائي بدوري أبطال آسيا على حساب الاتحاد، ليواجه فريق السد القطري في مباراتي دور الأربعة في شهر أكتوبر المقبل.

ويطمح نادي الهلال للتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى بطولة كأس العالم للأندية التي تُقام في قطر في العام الحالي وذلك سيكون عن طريق الفوز بدوري أبطال آسيا 2019 والذي يحقق حلم العالمية لأزرق العاصمة.

وقال الناقد الرياضي علي كميخ: إذا لم يذهب الهلال للعالمية فهو لم يحقق طموحات جماهيره التي أصبحت صعبة وقوية.

ويحتل نادي الهلال حاليًا صدارة الدوري السعودي برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن نادي الفيصلي صاحب المركز الثاني.

وكان سالم الدوسري لاعب نادي الهلال أشاد بأداء زملائه في مباراة الاتحاد حيث قال بأن الهلال فاز بـ ” المخ” على الاتحاد رغم صعوبة خوض المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.