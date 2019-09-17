الهلال والاتحاد .. رومارينهو وفيلانويفا يقودان العميد

المواطن - مروة نبيل

كشف المدير الفني التشيلي لويس سييرا عن تشكيل العميد الرسمي في مباراة الهلال والاتحاد الآسيوية التي ستنطلق، بعد قليل.

ودفع سييرا بالقوة الضاربة في التشكيلة الأساسية، أملًا في تحقيق الفوز بمباراة الهلال والاتحاد اليوم؛ وخطف بطاقة التأهل إلى منافسات الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

الهلال والاتحاد

وجاء تشكيل العميد الأساسي في مباراة الهلال والاتحاد اليوم، كالتالي؛ فواز القرني، حمدان الشمراني، زياد الصحفي، عبدالمحسن فلاتة، سعود عبدالحميد، عبدالإله المالكي، إيميلانو فيتشو، خالد السميري، خيمينيز، فيلانويفا ورومارينهو.

ويجلس على مقاعد بدلاء العميد في مباراة الهلال والاتحاد اليوم، كل من؛ عساف القرني، منصور الحربي، عمار الدحيم، عبدالإله العمار، عبدالعزيزي العرياني، عبدالعزيز البيشي وعبدالرحمن العبود.

مباراة الهلال والاتحاد في الإياب

وتُقام مباراة الهلال والاتحاد في الإياب اليوم، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ويدخل الفريقان المواجهة الحاسمة بهدف تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

يُذكر أن مباراة الهلال والاتحاد في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.