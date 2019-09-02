الهلال و #النصر يُحققان خطة البلطان

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الشباب في إبرام صفقات مهمة له من ناديي النصر والهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية في العام الحالي.

وكان الشباب برئاسة خالد البلطان نجح في ضم الحارس عبدالله العويشير على سبيل الإعارة من النصر بالإضافة للتعاقد مع اللاعب محمد السهلاوي من العالمي كصفقة انتقال حر.

وتعاقد الشباب أيضًا مع عبدالملك الخيبري من الهلال كصفقة انتقال حر، كما ضم الشباب متعب المفرج على سبيل الإعارة من الفريق الهلالي.

وكان الشباب وافق على رحيل هتان باهبري لـ الهلال مقابل أكثر من خمسة ملايين ريال.

أبدى الإعلامي الرياضي بتال القوس إعجابه الشديد بذكاء خالد البلطان عند إجراء الصفقات قائلًا عبر حسابه في تويتر: سبحان الله، الهلال والنصر مُسخرهم الله للبلطان، إذا بغوا منه لاعبًا عصرهم عصرًا لآخر ريال، وإذا بغى منهم لاعبين إعارة يأخذهم سُكتم بُكتم.

ويُذكر أن الشباب، تعادل مع الفيصلي بدون أهداف في الجولة الثانية من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.