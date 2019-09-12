الهلال يحدد موعد عودة كاريلو للتدريبات

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال، عن موعد وصول اللاعب البيروفي أندري كاريلو نجم الفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل مواجهة نادي الفيحاء في الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لـ الهلال عبر تويتر أن اللاعب كاريلو سيصل إلى الهلال مساء اليوم الخميس، وسيلتحق بتدريبات أزرق العاصمة بداية من الغد الجمعة قبل مباراة الفيحاء بـ24 ساعة.

وكان كاريلو شارك مع منتخب بيرو مؤخرًا في مباريات التوقف الدولي من الفيفا.

من ناحية أخرى، يخوض ناديا الهلال والاتحاد مباراتهما في الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ستكون الاستعداد الأخير لهما قبل المواجهة النارية بينهما في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ويذكر أن الاتحاد سيحل ضيفًا على نادي ضمك غدًا الجمعة، بينما يواجه الهلال، فريق الفيحاء بعد غد السبت ضمن لقاءات الجولة الثالثة.

أعلن المدير الفني الروماني رازفان لوسيسكو عن جاهزية ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، جوستافو كويلار ومحمد البريك للمشاركة في المباريات.

وقال المدرب الروماني رازفان: “كويلار جاهز لمباراة الهلال ضد الفيحاء المقبلة، وهو يُشارك معنا في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية، منذ يوم الخميس الماضي”.

وتابع تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد الفيحاء قائلًا: “محمد البريك جاهز للعودة إلى المباريات، وشارك مع الفريق الأول في التدريبات الجماعية”.

وعلق رازفان على مباراة الهلال ضد الفيحاء قائلًا: “سنواجه خصمًا قويًا، خاصة أنه منظم في الجانب الدفاعي، ما يُصعب من المواجهة المرتقبة”.