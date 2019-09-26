الهلال يحصد ثمار تعلّمه من خطئه السابق

المواطن - محمد سمعه

يقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أداءً أكثر من رائع في الفترة الأخيرة، تحت قيادة المدرب الروماني رازفان لوسيسكو حيث تأهل الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى تصدره لـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط.

وكشف الناقد الرياضي محمد الصدعان سر تألق نادي الهلال في الفترة الأخيرة قائلًا: البرازيلي كارلوس إدواردو بعد حل مشكلة تجديد عقده وبقائه مع الهلال، أصبح الآن يُترجم الجملة التكتيكية الجميلة والعمل الفني الذي بدأ فيه الهلال من أول مباراته مع الاتحاد، وبرافو لإدارة الهلال التي استطاعت احتواء أزمته.

وتابع الصدعان: التدوير المبكر الذي حدث داخل الهلال سوف يساعد الفريق على المنافسة على كل البطولات.

ونجحت إدارة الهلال الجديدة برئاسة فهد بن نافل في علاج الخطأ الذي حدث من الإدارة السابقة برئاسة الأمير محمد بن فيصل، حيث الإبقاء على العناصر المؤثرة والمهمة في الفريق بالإضافة إلى تركيز المدرب لوسيسكو على التدوير بين اللاعبين، وهو الأمر الذي لم يحققه المدرب السابق الكرواتي زوران ماميتش.

ويستعد نادي الهلال اليوم لمواجهة فريق التعاون في الجولة الخامسة من مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان.