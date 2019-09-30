الهلال يختتم استعداداته لمباراة السد

المواطن - مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الاثنين، استعداداته لمباراته ضد السد القطري المقبلة، بحضور رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل.

وبدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم بتدريبات فنية، وعمد الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو إلى تطبيق تمارين تكتيكية.

وفرض الجهاز الفني مناورة على جزء من مساحة الملعب، قبل أن يختتم رازفان مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بتدريبات فنية متنوعة.

ويلعب الهلال ضد السد القطري على ملعب “جاسم بن حمد” في الدوحة، مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.