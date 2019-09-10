الهلال يستحدث منطقة تدريب رملية

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن استحداث الإدارة الطبية لمنطقة تدريب رملية في مقر النادي.

وأوضح أن منطقة التدريب الرميلة تهدف إلى زيادة نسبة الوقاية من الإصابات وتقويم الأداء الرياضي، وتأهيل المصابين، حيث يسهم التدريب على الرمل في زيادة القوة العضلية وتقليل الإجهاد البدني.

وأضاف حساب نادي الهلال الرسمي على “تويتر”، أن منطقة التدريب الرميلة تعزز ثباتية المفاصل، بالإضافة إلى زيادة السرعة، وخفة الحركة ورفع المعدل اللياقي.

واستكمل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عبدالله عطيف برنامجه التأهيلي اليوم في منقطة التدريب الرميلة، تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية.