الهلال يستعد لـ #الاتحاد بمران مغلق

المواطن - مروة نبيل

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مرانًا مغلقًا، مساء اليوم الأربعاء، استعدادًا لمباراة الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلعب الهلال والاتحاد، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز على الاتحاد بالأمس بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليطيح به من ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، بعد نهاية مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويطمح الهلال لمواصلة تألقه وتحقيق نتيجة إيجابية ضد الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يسعى الاتحاد للثأر من هزيمته في آسيا، ومصالحة جماهيره بالفوز على الزعيم.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، فيما يقع الاتحاد في المركز الـ11 برصيد 3 نقاط، علمًا بأنه يملك مباراة مؤجلة ضد التعاون.