الهلال يعاود تدريباته

المواطن - مروة نبيل

عاود لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباتهم الجماعية، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمباراة الاتحاد المقبلة، بحضور رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل.

وركز المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو في مجمل مران الهلال اليوم على الجوانب الفنية، وأدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الفيحاء تدريبات استرجاعية.

وأدى بقية لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تطبيقات تكتيكية، واختتم مران اليوم مناورة على جزء من مساحة الملعب.

وواصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عبدالله عطيف برنامجه التأهيلي المعد له مسبقًا، تمهيدًا لعودته للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

ويواجه الهلال نظيره الاتحاد على إستاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.