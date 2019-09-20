الهلال يكشف موعد عودة عبدالله عطيف للتدريبات

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي الهلال، اليوم الجمعة، عن موعد عودة اللاعب عبدالله عطيف للمشاركة في تدريبات الفريق الهلالي بعد إنهائه للبرنامج التأهيلي والذي خضع له بسبب إصابته.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر أن عبدالله عطيف سيلتحق بتدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بعد نهاية مباراة الاتحاد، والمقرر إقامتها غدًا السبت في الدوري.

ويُفضل المدرب الروماني رازفان لوسيسكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال، تجهيز لاعب الوسط عبدالله عطيف للمشاركة أمام نادي السد القطري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا خلال الفترة المقبلة.

وغاب عبدالله عطيف عن مباريات الهلال الأخيرة بسبب الإصابة؛ مما دفع لوسيسكو لمطالبة إدارة الهلال بضم لاعب وسط يُساند سلمان الفرج، وهو ما كان بالتعاقد مع الكولومبي جوستافو كويلار من صفوف نادي فلامنجو البرازيلي.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن موعد مباراتي الهلال ضد السد القطري ضمن منافسات الدور نصف النهائي، ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد السد القطري في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري الأبطال 2019، يوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر أكتوبر المقبل، على إستاد جاسم بن حمد الدولي في الدوحة.

ويحتضن إستاد جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض “محيط الرعب”، مباراة الهلال ضد السد في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأبطال 2019، يوم الثلاثاء الموافقة 22 من شهر أكتوبر المقبل.