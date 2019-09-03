الهلال ينشئ إدارة طبية بإشراف مبارك المطوع

المواطن - مروة نبيل

قرر مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، إنشاء إدارة متخصصة في الطب والأداء الرياضي بالزعيم بمسمى “الإدارة الطبية والأداء الرياضي”، وأبرم عقدًا مع الدكتور مبارك المطوع للإشراف عليها.

وأوضح الهلال في بيان رسمي عبر حسابه على “تويتر”، أنه أول ناد ينشئ إدارة متخصصة في هذا المجال، لرغبة مجلس الإدارة في رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للاعبي الزعيم في جميع الفئات والألعاب، ووقايتهم من الإصابات.

الأهداف والمهام

وأشار إلى أن أهداف الإدارة الطبية والأداء الرياضي، الوقاية والحد من الإصابات الرياضية، تأهيل الإصابات الرياضية، التطوير والاستثمار، حوكمة الإدارة الطبية، والتدريب والبحوث.

ولفت إلى أن أبرز مهام الإدارة تنظيم العمل الطبي في جميع الألعاب والفئات، اختيار وتقييم والإشراف على الكوادر الطبية في نادي الهلال، تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للاعبين.

كما أن تُساهم في تقنين مصروفات المستلزمات الطبية والعلاج في الخارج، بالإضافة إلى متابعة الخدمات المقدمة للاعبي نادي الهلال من الراعي الطبي.