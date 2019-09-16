#الهلال ينهي استعداداته لمباراة #الاتحاد
في إياب ربع نهائي آسيا

#الهلال ينهي استعداداته لمباراة #الاتحاد

2019/09/16
الساعة 10:36 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحضيراته الميدانية استعدادًا لمباراة الاتحاد في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وركز الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو على الجوانب الفنية، حيث بدأت الحصة التدريبية بتمارين تكتيكية، ثم طبق اللاعبون جملًا فنية متنوعة، قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية اليوم، حضور رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل لتحفيز اللاعبين قبل المباراة الهامة.

ودخل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فور نهاية الحصة التدريبية في معسكر استعدادًا لمباراة الاتحاد ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي.

ويحتضن إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مساء يوم غد الثلاثاء، مباراة الهلال ضد الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، علمًا بأن لقاء الإياب انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.


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