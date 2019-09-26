الهلال يهزم التعاون بالنيران الصديقة في دوري محمد بن سلمان

الهلال يهزم التعاون بالنيران الصديقة في دوري محمد بن سلمان

2019/09/26
الساعة 10:42 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

فاز نادي الهلال اليوم على نادي التعاون بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل اللاعب البوروندي سيدريك أميسي الهدف الأول للتعاون في شباك نادي الهلال عند حلول الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

واحتاج نادي الهلال بعد ذلك خمس دقائق فقط ليُحرز هدف التعادل عبر اللاعب السوري عمر خربين في الدقيقة التاسعة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والتعاون بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف نادي الهلال من محاولاته الهجومية، من أجل إحراز الهدف الثاني، حيث نجح أزرق العاصمة في تسجيل هدف الفوز عبر قدم اللاعب ريان الموسى لاعب التعاون بالخطأ في مرماه بالدقيقة التاسعة والستين.

وأصبح رصيد الهلال بعد الفوز 13 نقطة في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما تجمد رصيد التعاون عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر.


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