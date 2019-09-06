الهلال يواصل استعداداته بمشاركة هيون سو

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمباراة الفيحاء المقبلة.

وتركز مران الهلال في مجمله على الجوانب اللياقية والتكتيكية، وشرح المدرب الروماني رازفان لوشيسكو عددًا من الجمل التكتيكية قبل أن يطبقها عبر مناورة.

وطبّق الجهاز الفني بقيادة رازفان تدريبات التسديد على المرمى، وشهد مران الهلال الجماعي اليوم، مشاركة الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، بعد عودته من الإجازة.

وشارك ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال محمد البريك وصالح الشهري في المناورة، وذلك بعد أن أنهيا برنامجيهما التأهيلي، فيما واصل النجم عبدالله عطيف برنامجه التأهيلي المعد له مسبقًا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الفيحاء، يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط.