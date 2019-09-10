الهلال يواصل تدريباته

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد الفيحاء.

وركز المدير الفني الرومان رازفان لوشيسكو في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، حيث بدأ مران الهلال اليوم بتدريبات لياقية، ثم طبق جمل فنية متنوعة، واختتم المرن بمناورة مصغرة.

ومن المقرر أن يعود اللاعبون الدوليون إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية، مساء يوم الأربعاء، وذلك بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الفيحاء، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط.