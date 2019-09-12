الهلال يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال عن توقيع رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل لاتفاقية شراكة مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، ظهر اليوم الخميس.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء توقيع رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل مع رئيس الاتحاد إدارة الأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، فيصل الخميسي.

وأوضح الهلال أنه بموجب هذه الاتفاقية يكون الاتحاد السعودي للأمن السيبراني شريكًا رسميًا لحماية جميع الأعمال والمنصات والمشاريع الرقمية في النادي من الهجمات الإلكترونية والاختراقات؛ لجعلها آمنة، عبر استخدام أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وأشار نادي الهلال في بيانه الرسمي، إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى الاستفادة من جميع خدمات المنصة الوطنية لمكافآت الثغرات، والتي تعمل على اكتشاف الثغرات البرمجية في المنتجات والمواقع.