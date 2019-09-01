الهلال يُعلن استيفاء شروط الحصول على الرخصة الآسيوية

المواطن - محمد سمعه

أعلنت إدارة نادي الهلال اليوم الأحد، برئاسة فهد بن نافل عن إنهاء المتطلبات الأساسية والشروط من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك للحصول على الرخصة الآسيوية للمشاركة في دوري أبطال آسيا عام 2020.

وحرص مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل على تقديم شكره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بسبب دعم الهيئة لجميع الأندية وللهلال مؤخرًا.

أمطر نادي الهلال أمس السبت شباك فريق الرائد بخماسية دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تقدم الهلال بالهدف الأول عبر اللاعب عمر خربين في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.

وأضاف اللاعب سلمان الفرج الهدف الهلالي الثاني بالدقيقة الرابعة والأربعين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح الفرنسي بافتيمبي غوميز في إحراز الثالث لـ الهلال بالدقيقة الستين.

واستمر مهرجان أهداف نادي الهلال بإحراز اللاعب كارلوس إدواردو للهدف الرابع للأزرق بالدقيقة الثامنة والستين.

واختتم اللاعب السوري عمر خربين مهرجان الأهداف مُحرزًا الهدف الخامس الهلالي بالدقيقة الثمانين.