الوحدة يصعد للوصافة بثنائية في الفتح بـ دوري محمد بن سلمان

الوحدة يصعد للوصافة بثنائية في الفتح بـ دوري محمد بن سلمان

2019/09/27
الساعة 11:11 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الوحدة في الفوز على نادي الفتح بثنائية دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل الفرنسي يوسف نياكاتي الهدف الأول لفريق الوحدة في الدقيقة الخامسة عشرة من عمر الشوط الأول.

وانتهى النصف الأول من اللقاء بتقدم نادي الوحدة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، أضاف الوحدة الهدف الثاني عبر اللاعب أنسيلمو في الدقيقة الـ94.

وأصبح رصيد الوحدة بعد الفوز تسع نقاط في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما يتواجد الفتح في المركز السادس عشر والأخير برصيد صفر من النقاط بعد مرور خمس جولات.

وكان النصر تعادل سلبيًّا مع الأهلي في قمة الجولة الخامسة، بينما فاز الاتحاد على الشباب بثنائية مقابل هدف.


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