الوحدة يُسقط #الفيحاء بهدف في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الوحدة في الفوز على نادي الفيحاء بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني نجح اللاعب كريج جودوين في إحراز الهدف الوحيد في المباراة لفريق الوحدة بالدقيقة الثامنة والسبعين.

أصبح رصيد الوحدة بعد الفوز ست نقاط في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 5 نقاط في المركز الثامن.

وفي نفس التوقيت نجح نادي العدالة في الفوز على فريق أبها بثنائية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الرابعة في بطولة الدوري السعودي.

وأُقيمت مباراة الفيحاء والوحدة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.