#الوحدة يُفكر في إقالة مدربه

#الوحدة يُفكر في إقالة مدربه

2019/09/07
الساعة 7:54 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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ماريو سفيتانوفيتش
المواطن - محمد سمعه

يرغب مجلس إدارة نادي الوحدة في إقالة المدرب الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش، خلال الفترة المقبلة، والتعاقد مع مدرب آخر؛ بسبب سوء نتائج فرسان مكة في أول جولتين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019- 2020.

وكان نادي الوحدة خسر في أول جولتين من بطولة الدوري من فريقي الاتفاق وأبها، حيث لم يحصد الوحدة أي نقاط من الـ6 نقاط بعد مرور جولتين.

وقالت تقارير صحافية: إن نادي الوحدة يُفكر في التعاقد مع التونسي عمار السويح المدير الفني السابق لنادي أحد لتدريب فرسان مكة في الفترة المقبلة.

يذكر أن نادي الوحدة، كان تعاقد مع المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا من صفوف نادي الهلال، وذلك في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية في المملكة.



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