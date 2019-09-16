الوحدة يُنهي تعاقده مع ماريو سيتانوفيتش

المواطن - مروة نبيل

قرر مجلس إدارة نادي الوحدة إنهاء تعاقده مع الكرواتي ماريو سيتانوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي بين الطرفين.

وأوضح حساب نادي الوحدة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن مجلس الإدارة قد شكره الجزيل للمدرب الكرواتي سيتانوفيتش على الفترة التي قضاها مع الفريق الأول، وتمنى له التوفيق في خطواته المستقبلة.

وأكدت تقارير صحافية، أن الأوروغوياني جوزيه كارينيو مدرب النصر والشباب السابق، يُعد أبرز المرشحين لخلافة المدير الفني الكرواتي سيتانوفيتش.

وفشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، تحت قيادة سيتانوفيتش، في تحقيق الفوز بأول جولتين ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يفوز على الأهلي في الجولة الثالثة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط.