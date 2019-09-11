الوزراء السوداني يحدد 10 أولويات لتنفيذها في ستة أشهر

الوزراء السوداني يحدد 10 أولويات لتنفيذها في ستة أشهر

2019/09/11
الساعة 8:10 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - واس

حدد مجلس الوزراء السوداني في أول اجتماع له أمس الثلاثاء، 10 أولويات لتنفيذها خلال فترة الستة أشهر الأولى تمثلت في بناء السلام العادل والشامل، ومعالجة الأزمة الاقتصادية ومعالجة الارتفاع الحاد في الأسعار وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وضمان استقلال القضاء وتحقيق العدالة الانتقالية.
ووافق الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء، الدكتور عبدالله حمدوك، على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لجريمة فض الاعتصام وضمان تعزيز حقوق النساء واتخاذ إجراءات لضمان مشاركتهن مشاركة فعلية وحقيقية وإصلاح أجهزة الدولة.


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